Özbizerdik bu kez de 'bahşiş' tartışması yaşadığı mekanı kurşunladı

Son zamanlarda çıkarttığı olaylarla adını sık sık duyuran Onur Özbizerdik, şimdi de bar kurşunladı

Geçtiğimiz günlerde adını güvenlik görevlilerini ve valeleri vurmakla duyuran daha sonra da kız arkadaşını dövdüğü için hapis cezası alan Onur Özbizerdik, boş durmuyor.



Ünlü mafya liderinin torunu olan Onur Özbizerdik, bu kez de bar kurşunladı. Alınan bilgiye göre Özbizerdik, yanına bir kız arkadaşını da alarak Albüm isimli bir gece kulübüne gitti. Kulüp çıkışı Özbizerdik, kulübün işletmecisine bahşiş vermek istedi. Ancak işletmeci kendisinin garson olmadığını belirterek bu parayı kabul etmedi. Özbizerdik de kız arkadaşı ile birlikte kulüpten ayrıldı.



İddiaya göre Özbizerdik, ertesi gün kulübe tek başına gitti. Kulüp işletmecisinin yanına giden Özbizerdik, bahşişi almayan işletmeciyi, kendisini kız arkadaşının yanında rezil etmekle suçladı. İşletmeciyi darp eden Özbizerdik, hırsını alamadı. Özbizerdik, dün akşam yine aynı mekana gitti. Kapıda mekan işletmecisinin gelmesinin isteyen Özbizerdik, 'yok' yanıtını alınca silahını çıkardı ve etrafa ateş etmeye başladı. Bir şarjörü boşaltan Özbizerdik, daha sonra da kayıplara karıştı.



Olayın ardından polis Özbizerdik'in peşine düştü. Özbizerdik'in adresini tespit eden polis, Özbizerdik'i gözaltına aldı.