Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti

Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek (43) bu sabah İstanbul'da vefat etti.  Burak Örnek'in yaklaşık 1 ay önce ikiz babası olduğu öğrenildi. Örnek'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

Oğlunu kaybeden Özden Örnek,  Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.  Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özden Örnek,  davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu beraat etmişti.

Burak Örnek, tahliyesinin ardından babasını Silivri Cezaevi önünde karşılayanlar arasındaydı. Özden Örnek, oğlunun kullandığı araçla cezaevinden ayrılırken görüntülenmişti.


Kaynak: DHA
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