OzelDersAlani.com: Özel Ders Vermek ve Almak İsteyenler Buluşturan Platform

Eğitimcilere OzelDersAlani.com’un Faydaları?
Günümüzde uzman olduğu alanda özel ders verip, ek getiri sağlamak isteyen birçok kişi vardır. Ancak insanlar ilk adımı nasıl atacağını, nelere dikkat edeceğini ve en önemlisi özel ders almak isteyen öğrencilere nasıl ulaşılacağını bilmemektedir. OzelDersAlani.com ile tüm eksikliklerinizi giderebilir ve özel ders pastasından sizde diliminizi alabilirsiniz. Ücretsiz olarak profil oluşturup, branşınız ile ilgili ders talepleri alabilirsiniz.
Veli ve Öğrenciler İçin OzelDersAlani.com’un Faydaları
Özel ders almak isteyen öğrencilerin veya çocuğuna özel ders aldırmak isteyen velilerin en çok zorlandığı konu “kaliteli eğitimci”dir. Bu noktada tüm öğrenci veya veliler sisteme ücretsiz olarak üye olabilir, tüm öğretmenlerimiz ile görüşme sağlayabilir, tanıtım videolarını izleyebilir ve kalitesinden emin olduğu eğitimci ile derslere başlayabilir. Ayrıca kurum ile ücretsiz olarak 7/24 iletişime geçip uzman öğretmen talebinden bulunabilirsiniz.
En çok ders talebi alınan derslerin matematik ve ingilizce özel ders olduğunu söyleyen kurum yöneticileri yakın zamanda tüm branşlarda uzman eğitimci kadrosu ile Türkiye’nin en önemli eğitim platformlarından birisi olmayı hedeflemektedirler.