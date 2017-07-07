OzelDersAlani.com: Özel Ders Vermek ve Almak İsteyenler Buluşturan Platform

Türkiye geneli özel ders almak isteyen öğrenciler ile özel ders vermek isteyen eğitimciler doğrudan bir araya geliyor. Hemen istediğiniz branşta; eğitimci araştırması yap, konuş ve derslere başla!

Özel ders , yani birebir derslerin günümüzde yaygınlaşmasıyla beraber, bu ihtiyaca cevap vermek için kurulanöğrenciler ile öğretmenleri doğrudan bir araya getirmektedir. Özel ders vermek isteyen eğitimciler sistem üzerinden ücretsiz olarak “eğitimci profili” oluşturabilir ve ders talebi alabilirler. Öğrenciler veya veliler ise sisteme ücretsiz olarak kayıt olup, yakınındaki tüm öğretmenlerle doğrudan görüşme sağlayabilir. En büyük amaçlarından birisiolmak olan OzelDersAlani.com tüm çalışmalarını öğretmenlerle öğrencilerin sistem üzerinden doğrudan bir araya gelmesini sağlamak üzerine yoğunlaştırmıştır.söylemini savunan bu girişim bünyesine kattığı eğitimcilerin alanında uzman ve öğrenci ile iletişimi kuvvetli olmasına dikkat etmektedir.

Eğitimcilere OzelDersAlani.com’un Faydaları?



Günümüzde uzman olduğu alanda özel ders verip, ek getiri sağlamak isteyen birçok kişi vardır. Ancak insanlar ilk adımı nasıl atacağını, nelere dikkat edeceğini ve en önemlisi özel ders almak isteyen öğrencilere nasıl ulaşılacağını bilmemektedir. OzelDersAlani.com ile tüm eksikliklerinizi giderebilir ve özel ders pastasından sizde diliminizi alabilirsiniz. Ücretsiz olarak profil oluşturup, branşınız ile ilgili ders talepleri alabilirsiniz.

Veli ve Öğrenciler İçin OzelDersAlani.com’un Faydaları

Özel ders almak isteyen öğrencilerin veya çocuğuna özel ders aldırmak isteyen velilerin en çok zorlandığı konu “kaliteli eğitimci”dir. Bu noktada tüm öğrenci veya veliler sisteme ücretsiz olarak üye olabilir, tüm öğretmenlerimiz ile görüşme sağlayabilir, tanıtım videolarını izleyebilir ve kalitesinden emin olduğu eğitimci ile derslere başlayabilir. Ayrıca kurum ile ücretsiz olarak 7/24 iletişime geçip uzman öğretmen talebinden bulunabilirsiniz.



