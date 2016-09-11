Herkes evini taşırken sıfır zarar ve stressiz olmasını ister. Eğer doğru ve işinde profesyonel kadroya sahip nakliyat firması seçilirse bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aksi bir durumda malesef taşınanları üzücü sonuçlar bekleyebilir. Bu yüzden evden eve taşıma faaliyetinden önce son derece titizlikle nakliyat firması seçilmelidir. Günümüzde pek çok sayıda nakliyat firması bulunmaktadır. Özellikle evden eve nakliyat Trabzon, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Rize gibi büyük şehirlerde son derece gelişim gösterdiğini görmekteyiz.

Nakliyat Firması Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evden eve nakliyat firması seçmenin en kolay yolu yaptığı işleri, sahip olduğu gerekli ekipmanları ve belgeleri incelemek olacaktır. Firmanın yaptığı işler ve sahip olduğu araçlar ve belgeler sizlere evden eve nakliyat faaliyetinde nasıl bir hizmet vereceğini gösterebilir. Bunun yanı sıra müşteri yorumları da önemlidir. Daha önceden hizmet verdiği müşterilerin firmaya yaptığı yorumlara bakılarak o firmanın ne kadar profesyonel ve kaliteli hizmet verdiğini gösterir.

Taşınma konusunda firma seçiminden önce de yapılması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Taşınmadan bir hafta önce taşınmanızı planlamaya başlamanız zamanı yönetme açısından yararınıza olacaktır. Hangi gün ne yapılacağı yazılı olan taşınma planınızı gün içinde sürekli görebileceğiniz bir yere asın. Ayrıca planlamada muhakkak evinizde bulunan eşyaların listesini oluşturmalısınız.

Faaliyetleri arasında evden eve taşımacılık, ambalajlama, depolama, şehirler arası taşımacılık, ekspertiz hizmeti, ofis taşıma, asansörlü taşıma bulunan Özge Nakliyat eğitimli 30 kişilik yetkin kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir. Özge evden eve nakliyat Trabzon ve tüm çevre illerde taşınma işi yükünü omzunuzdan alıyor.

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