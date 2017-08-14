Özge yeni protezine kavuştu, hedef ise koşmak!

Antalya'da babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinde yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeyi öğrenen, sol bacağı dizinin üstünden kesik 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım, İstanbul'da yeni protezinin takılmasının ardından evine döndü. Baba Yıldırım, düzenekle bu kez de kızına koşmayı öğreteceğini belirterek, “Özge'nin dünyada en erken koşabilen ampute sporcu olmasını sağlayacağım" dedi

Sol bacağı dizinin üstünden 13 günlükken kesilen Özge Yıldırım, alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın kendi yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenmişti. Baba Yıldırım'ın bu çabasının Türkiye'nin gündemine gelmesiyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel devreye girerek İstanbul'da Özge için yeni bir protezin yapımı için söz verdi. İstanbul'da yeni protezi takılan Özge Yıldırım, 15 günlük eğitimin ardından Antalya'ya döndü. 14 bin liralık yeni protez bacak, Özge'yi 35 kiloya kadar taşıyabilecek.



KOŞABİLİR ÜMİDİYLE GİTMİŞLERDİ



Baba Ali İhsan Yıldırım, İstanbul'a büyük ümitlerle gittiklerini, tam olarak umduklarını bulamadıklarını fakat istedikleri protezi alıp geldiklerini söyledi. Özge'nin yeni protezinin eğilip bükülebildiğini belirten Yıldırım, “Özge, yeni proteziyle eğitim alırken ilk önce çok düştü. Eğer buradaki düzeneğimiz İstanbul'da olsaydı düşmezdi. Yürümeyi daha yeni öğrendi, protezine alıştı. Aslında biz koşabilir diye gitmiştik. Yavaş yavaş adımlarını hızlandırıp koşturabilirsem çok iyi olur. Bu da emek istiyor. Hızlandırmaya çalışacağım, merdivenlerden tutunarak çıkıyor ama bu protezdeki diz eklemini kullanabilirse tutunmadan çıkabilecek" diye konuştu.



DÜZENEĞİ KOŞMASI İÇİN KULLANACAK



Özge'nin koşması izin mevcut düzeneği kullanmaya devam edeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



“Düzeneği kullanmaya devam edeceğim. Düşmeden bu düzenekle koşmayı öğrenecektir. Düzenekle çocuk sağa sola gider ama en azından düşmeden koşabilir. Eski protezini koşma protezine çevirebilmek için uğraşacağım. Diz eklemini çıkartabilirsem, koşma protezinin aparatını taktırabilirim. Öbür çocuklara yetişmesini, onlardan eksik kalmamasını sağlamayı hedefliyorum. Diğer çocuklar gibi sokakta kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan oynamasını istiyorum. Diğer çocuklara ne kadar erken yetiştirebilirsem bizim için o kadar iyi olur."



EN ERKEN KOŞAN AMPUTE SPORCUSU HEDEFİ



Özge'yi dünyanın en erken koşabilen ampute sporcusu yapmayı planladığını aktaran Ali İhsan Yıldırım, “Onun için her gün eğitim vereceğim. İnternetten diğer ampute sporcuları araştırıyorum. Yurt dışında 11 yaşında bir ampute sporcu koşuyor. Eğer o koşuyorsa Özge neden 7- 8 yaşında koşamasın ki? Bu imkan var" dedi.



MECLİS'E GİDECEK



Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin bacağının kesildiği özel hastaneyle ilgili hukuk mücadelesinde hiçbir gelişme olmadığını vurguladı. Dosyanın kapağının dahi açılmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Devlet hastanesinin 9 farklı bölümünde yapılan araştırmalarda çocuğumun hiçbir hastalığı görünmüyor. Bacağının kesilmesi için bir hastalığının olması gerekiyor ama sonuçlar hiçbir hastalığını göstermiyor. Kimseden ses çıkmıyor. Çocuğumuz rapor için hiçbir yere gönderilmiyor. Eğer bir sonuç alamazsak TBMM'ye gidip vekillerle görüşeceğim. Olay örtbas ediliyor. Öleceğimi bilsem bu işlerin peşini bırakmayacağım."