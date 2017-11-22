'Palalı Sabri'yi kavgada vurdular!

Gezi olayları sırasında elindeki pala ile eylemcilere saldıran Sabri Çelebi, ayağından vuruldu

'Palalı Sabri'yi kavgada vurdular!

4 yıl önce İstanbul Gezi Parkı'nda eline 'pala' alarak eylemcilere saldıran Sabri Çelebi ayağından vuruldu.

Olay dün saat 21.15 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada silahlar çekildi, iki grup birbirine ateş etti. Olayda Sabri Çelebi ve Faruk Ünal tabanca ile ayaklarından vuruldu. Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.


Gezi olaylarında tanınmıştı


Öte yandan kavgada ayağından yaralanan Sabri Çelebi'nin Gezi olayları sırasında 'palalı' olarak bilinen kişi olduğu öğrenildi. Çelebi, eline palayı alarak bir kadına tekme atmış ve eylemcilere saldırmıştı.
Etiketler; #gezi parkı #sabri çelebi
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