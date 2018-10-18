Palamut bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Sinop'ta, 4 tanesi 10 liradan satılan palamut, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü

Palamut bolluğu yaşanıyor
18 Ekim 2018 Perşembe 13:45

Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor.

Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #palamut #balık #bol
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