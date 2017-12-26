Paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı alan ve çevresi havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda suyu siyah renkte olan ve Marmara Denizi'ne dökülen derenin seracılık yapılan alanların ortasından aktığı görülüyor

Paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.

Öte yandan, kokunun yayıldığı bölgede suyu siyah renkte olan ve Marmara Denizi'ne dökülen dere, seracılık yapılan alanların ortasından akıyor. Bölgenin hemen yakınında ise belediyeye ait katı atık değerlendirme merkezi bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuzla #koku
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