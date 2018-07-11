Pankart taşıyan ODTÜ'lüler tutuklandı

ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart sebebiyle gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanının ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'de 6 Temmuz’da gerçekleşen diploma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz’da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.