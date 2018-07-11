Pankart taşıyan ODTÜ'lüler tutuklandı

ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar

Pankart taşıyan ODTÜ'lüler tutuklandı
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart sebebiyle gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanının ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'de 6 Temmuz’da gerçekleşen diploma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz’da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #odtü #pankart #odtü tutuklama
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