Pantolon Seçenekleri
Pantolonlar genellikle kesimlerine göre ve kumaşlarına göre çeşitlere ayrılırlar. Slim fit ya da düz kesim gibi kesim şekilleri ya da denim, kumaş gibi kumaş özellikleri ile pantolon modelleri adlandırılmaktadır. Yaşınıza göre, tarzınıza göre, mevsime ya da kullanacağınız ortama göre ihtiyacınız olan modeli belirleyebilirsiniz. Kiğılı kreasyonu içerisinde göreceğiniz yüzlerce model arasından aradığınız ürünü kolaylıkla bulabilirsiniz.
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