Pantolona vurarak abdest alıp, ima ile namaz kılmışlar!

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Pilot Üsteğmen S.T., ifadesinde örgütün yapısını anlattı. Ordu'dan ihraç edilen itirafçı S.T. askeri okullarda ve pilot olduktan sonra, zaman içinde 3 kez değiştirilen farklı şekilde teyemmüm abdesti alarak, namazlarını da üç noktaya bakarak ima yoluyla kıldıklarını, oruç tutmadıklarını söyledi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınıp ihraç edilen pilotlardan itirafçı olan Üsteğmen S.T., örgüte nasıl katıldığını ve örgütün yapılanmasını anlattı.



İLKÖĞRETİM OKULU 7'NCİ SINIFTA CEMAATLE TANIŞTI



S.T., ilköğretim okulu 7'nci sınıfta iken bir dershanenin seviyesi tespit sınavına katıldığını, iyi bir puan aldığını söyledi. Bu dershanenin abilerinin bazı öğrencileri eve götürüp ders çalıştırdığını ve dini bilgiler öğrettiğini çevresinden öğrendiğini söyleyen itirafçı S.T., sınavda iyi puan aldıktan sonrada dershanenin kendisiyle temasa geçtiğini, 'Sana özel ders verelim, özel seanslar ayarlayım' dediklerini anlattı. S.T., böylelikle dini eğitim verdiğini bildiği cemaatle tanıştığını, cemaat abilerinin, ona cemaat evlerinde özel ders verdiğini, cemaatle ilgisi olmayan dershaneye gitmesi için yönlendirdikleri ileri sürdü.



ASKERİ LİSE İÇİN TEŞVİK EDİLDİM



Ders çalışmak için gittiği öğrenci evlerinde namaz kıldıklarını Fetnullah Gülen ve Said Nursi’nin kitaplarını sesli olarak okuyarak müzakere ettiklerini ifade eden itirafçı pilot, askeri liseye girmesi için de teşvik edildiğini belirtti. S.T., ''Bize askerdeki subayların genelinin densiz olduğu, oraya gitmemiz gerektiği, askeriyenin içinde vatının milletini seven ibadetlerini yapan kişilere ihtiyaç olduğu söylendi. Ben de lise ve askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım'' dedi.



PANTOLONUN ÜZERİNE VURARAK TEYEMMÜM ABDESTİ ALDIK



Askeri liseyi kazandıktan sonra da cemaatle irtibatının kopmadığını belirten itirafçı pilot S.T., ''Askeri liseyi kazandıktan sonra görüştüğüm abim teyemmümle abdest almamı, göz ve ima yoluyla namaz kılmamı, oruç tutmamamı ve orucumu daha sonra kaza etmem gerektiğini söyledi. Askeriye içinde teyemmüm abdestini pantolonuma elimi vurarak alabileceğimi ve kumaş üzerindeki tozun toprak görevi göreceğini belirtti. Göz ile ima yoluyla üç nokta belirleyip en üst nokta kıyam, orta nokta rüku ve oturma pozisyonu, son nokta ise secde pozisyonu olarak namaz kılmayı öğretti. Bundan sonra da 2 hafta bir görüşeceğimizi anlattı.’’ diye konuştu.



TEYEMMÜM ABDESTİ ALMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ



Görüşmelerinin yine öğrenci evlerinde devam ettiğini yaklaşık 3 yıl sonra teyemmüm ile abdest alma şeklinin değiştiğini anlatan itirafçı pilot, S.T., şunları söyledi:



''Okul dışında Fethullah Gülen ve Said Nursi kitapları okuduğumuz ve videolarını seyrettiğimiz eve gittiğimde görüştüğüm abi, teyemmüm ile abdest alma şeklinin değiştiğini söyledi. Yeni şekil duvara vurarak teyemmüm yapmaktı. Ben buna tepki gösterdiğimde üst düzeydeki abiler tarafından bu şekilde kararlaştırıldığını anlattı. Duyduğum minnetten dolayı ben de bunu kabullendim.''



TEYEMMÜM’DE ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKLİK



Askeri liseyi bitirdikten sonra da Hava Harp Okulu’na girip pilot olmaları için cemaatteki abileri tarafından yönlendirildiğini ifade eden itirafçı pilot, baskı yapıldığı için birçok öğrencinin Öğrenci Seçme Uçuşu eğitimini bıraktığını, askeri personel olmalarının engellendiğini anlattı. Hava Harp Okulu’nda okurken de cemaatçi abilerle irtibatının kopmadığını ve sürekli evlere giderek sohbetlere katıldığını belirten itirafçı pilot S.T., üçüncü kez teyemmüm abdesti alma şeklinin değiştiği anlattı. S.T., ''Yeni yöntem elleri lavaboda yıkamak, görünmeyecek bir yere geçerek elin ıslaklığıyla başı mest edip kolları sıvamak ve eli ayakkabının üzerinden mesh ettikten sonra peçeteyle ayakkabıyı kurulamak oldu’’ diye konuştu.



EVLENMEK İSTEĞİ KIZI 45 DERECELİK AÇIYLA GÖREBİLECEKTİ



Hava Harp Okulu’nu bitirip pilot olduktan sonra maaşının yüzde 15’ini himmet parası olarak cemaate vermeye başladığını, cemaate ait gazeteye yıllık 50 veya 100 lira para ödediğini, mezun olduktan sonra 3 kurban bayramında kurban parasını cemaate verdiğini da anlatan itirafçı pilot, evlenmeleri için de cemaatteki görevli abilerin kendisine yardımcı olmak istediğini söyledi. S.T., ''Bir gün bizden sorumlu olan abi bana evlenme yaşımın geldiğini söyledi. ‘Sana bir kız bulalım, Onunla evlen’ dedi. İsteğim bir kıstas olup olmadığını sordu. Usul olarak beni kızın yanına götürebileceğini, 45 derecelik açı ile oturup görüşebileceğimi söyledi. İlk 3 buluşmada yanımızda üçüncü bir kişinin bulunacağını, anlaştığım taktirde de görüşmeyi sürdürebileceğini anlattı. Ama ben kabul etmedim ve reddettim’’ dedi.



Örgütün Konya 3’üncü Ana Jet ÜS Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması yönelik bugüne kadar farlı zamanlarda yapılan operasyonlarda aralarında pilotlarında bulunduğu 101 asker tutuklandı.