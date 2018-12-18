Papağana işkence yaptı: "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım" dedi

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” diyen Özdemir'in, emniyetteki ifadesinde de "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi

Papağana işkence yaptı: "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım" dedi
18 Aralık 2018 Salı 13:43

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

ALKOL ALDIM NE YAPTIGIMI BİLMİYORUM

Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren Murat Özdemir'in  "Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #papagan #ısırma #el #şiddet #işkence
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