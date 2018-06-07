Para yüzünden kardeşini öldürdü

Van'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş arasında iddiaya göre alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Orhan Atay (44), ağabeyi Turan Atay (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Para yüzünden kardeşini öldürdü
07 Haziran 2018 Perşembe 10:52

Olay, Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde Turan ve kardeşi Orhan Atay arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Turan Atay, yanındaki bıçakla kardeşi Orhan Atay'a saldırdı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Atay, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 5 çocuk babası Orhan Atay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, yoğun güvenlik önlemi alırken, kardeşini öldüren Turan Atay ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunu ardından mahkemeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #cinayet #kardeş cinayet
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