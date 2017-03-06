Parası için eşini öldürttü, müebbet aldı

Antalya'da para için ayrı yaşadığı eşini öldürten kadına müebbet hapis cezası verildi
Olay 11 Mayıs 2011 tarihinde Antalya'da yaşandı. Çağsan Yalıtım Cam Sanayi'nin sahibi olan 56 yaşındaki Hüseyin Günaydın, bu tarihte başından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Cinayetle ilgili yapılan araştırmada Günaydın'ın bacağını olan Veli İlkhan Taşkın ile onun arkadaşı Gürcan Yeşilkaya tutuklandı. Açılan davada iki sanık da suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Savcıya mektup yazdı
2013 yılında görülen davada ömür boyu hapis cezası alan Veli İlkhan Taşkın, cezaevindeyken savcıya bir mektup yazdı. Mektupta, 46 yaşındaki baldızı Ayşe Dudu Günaydın'ın kocasını öldürmek için cinayeti azmettirdiğini söyledi. Baldızının kocasını mirası için öldürmek istediğini belirten Taşkın, baldızının kendisine de 300 bin TL ve de fabrikada yöneticilik vadettiğini anlattı.
Bunun üzerine savcılık baldız Ayşe Dudu Günaydın'ın telefonlarını teknik takibe aldı. Takipte suç unsuru görüldü ve Günaydın ile cinayet suçunda kullanıldığı belirtilen cep telefonu hattının sahibi Erkan Baysal tutuklandı.
Yargıtay kararı bozdu
Yargıtay, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilip davanın yeniden görülmesi için kararı bozdu. Bozma kararının ardından 5 yıllık tutukluluk süresi dolan Veli İlkhan Taşkın ve Gürcan Yeşilkaya ile Erkan Baysal tahliye edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Veli İlkhan Taşkın ile Gürcan Yeşilkaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
Benden mafya bulmamı istedi
3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ayşe Dudu Günaydın, Gürcan Yeşilkaya ve tutuksuz sanık Erkan Baysal katıldı. Veli İlkhan Taşkın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılarak ifade verdi. Veli İlkhan Taşkın ifadesinde cinayeti baldızı Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirdiğini, diğer sanıkların suçunun olmadığını söyledi. Taşkın, "Cinayetten 6 ay kadar öncesinde baldızım kocasını öldürtmek için benden mafya bulmamı istiyordu. Sürekli telefonla sıkıştırıyordu, ben de telefonlarını açmıyordum" dedi.
Sürekli sıkıştırıyordu
Ayşe Dudu Günaydın'ın kocasının öldürülmesi halinde kendisine bir takım vaadlerde bulunduğunu ileri süren Veli İlkhan Taşkın, "Bana, 'Cam fabrikasının başına sen geçeceksin, mallar bana geçince sana 300 bin lira vereceğim' dedi. Bunları hep telefonla konuştuk. Ayrıca internet üzerinden yazıştık. Bu yazışmalar esnasında 'Domuz ölmedi daha, daha ne zaman yapacaksın' diyerek beni sıkıştırıyordu. Bilgisayarımda yapılan incelemede bunların hepsi ortaya çıktı" dedi. Taşkın, cinayette kullandığı av tüfeğini de olaydan 3 ay önce av merakından dolayı aldığını ileri sürerek, "Maktulü daha önce öldürecektim ancak MOBESE kameralarını görünce vazgeçmiştim" dedi.
Sanıklardan Gürcan Yeşilkaya, maktul Hüseyin Günaydın'la olay günü Çakırlar bölgesinde buluştuklarını söyledi. Cinayetten önce olay yerinden kısa süreli ayrıldığını, döndüğünde ise cinayetin işlendiğini gördüğünü anlatan Yeşilkaya, "Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirici olduğundan haberdar değildim. Veli İlkhan Taşkın'ın yazdığı mektup üzerine öğrendim. 6 yıldır tutukluyum. Asıl mağdur benim, beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Ömürboyu hapis cezası aldı
Ayşe Dudu Günaydın ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, cinayeti azmettirmediğini, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Tutuksuz sanık Erkan Baysal da beraatını istedi.
Yargılama sonundan Ayşe Dudu Günaydın, eşi Hüseyin Günaydın'ı 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ömürboyu hapse mahkum edildi. Bacanağını av tüfeğiyle öldüren Veli İlkhan Taşkın ile kendisine yardım eden Gürcan Yeşilkaya da önce ağırlaştırılmış ömürboyu hapse mahkum edildi. Sanıkların cezaları mahkemeye yardımcı oldukları, davanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle 20 yıl 10 ay indirildi. Mahkeme, Ayşe Dudu Günaydın'ın kullandığı telefonun sahibi Erkan Baysal'ın ise beraatına hükmetti.