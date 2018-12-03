Paraşütçü böyle bulundu!

Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan Kaan Atasever (24), iniş alanını ıskalayınca aydınlatma direğine takılı kaldı. Gencin yardımına itfaiye yetişti

Paraşütçü böyle bulundu!
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:29

Olay dün akşam meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tekli (single) atlayış yapan Kaan Atasever, iniş sırasında aldığı ters rüzgarın etkisiyle pisti ıskalayarak yeniden havalandı. Bu sırada paraşütü, iniş alanı yakınındaki aydınlatma direğine takıldı. Paraşütçü genç ise aydınlatma direğine tutundu. Olay üzerine paraşüt iniş alanına elektrik şirketi yetkilileri ve itfaiye çağrıldı. Paraşütçü genç itfaiye ekipleri tarafından takıldığı aydınlatma direğinden kurtarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #paraşütlü
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