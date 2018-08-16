Parkta bir kişi ölü bulundu, diğeri ise...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bursa Devlet Hastanesinin karşısındaki parkta iki kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Nihat Meriç'in (37) hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişinin yanındaki Kenan G. ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Meriç'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu gönderildi.

Kenan G. ve Nihat Meriç'in uyuşturucu ya da alkol komasına girmiş olabileceklerini değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.