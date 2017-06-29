Parkta linç edilmek istenen Afganlı tacizden tutuklandı

KONYA'da ailesiyle birlikte parka gelen 11 yaşındaki erkek çocuğu Ö.S.'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştığı iddiasıyla, çocuğun ailesi ve çevredekiler tarafından linç edilmek istenen Afganistan uyruklu 23 yaşındaki Muhammet Yunus Heydarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Heydarı'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Çocuk koşunca, ben de kaçıyor diye tuttum. İyilik yaptım, çocuğa birşey yapmadım" dediği öğrenildi

Olay, geçen Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu Muhammet Yunus Heydarı'nin tacizine uğradı. Şüphelinin elinden tutarak parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., bağırmaya başladı. Oğullarının sesini duyan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar şüpheli Heydarı'yi yakalayarak dövdü.. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alınan Heydarı, güvenlik kulübesine götürüldü. Geniş güvenlik önlemi altından ekip otosuna bindirilen Heydari, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Şüpheli tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.



'BEN ÇOCUĞA İYİLİK YAPTIM'



Polisteki ifadesinde Türkiye'ye 2 yıl önce kaçak yollardan geldiğini belirten Muhammet Yunus Heydarı, "Öğle saatlerinde parka gezmek için gitti. Akşam 22.30 sıralarında bir çocuğun koştuğunu gördüm. Çocuğun arkasından ise bir kadın koşuyordu. Ben çocuk kaçıyor diye düşündüm ve çocuğu tuttum, annesi olarak tahmin ettiğim kadına teslim ettim. Kadın bana 'sen kim oluyorsun da çocuğa sarılıyorsun' dedi. Ben de iyilik yaptım, çocuğa birşey yapmadım dedim. Kadın bana bağırmaya başlayınca kim olduğunu bilmediğim 20-30 kişi bana saldırarak dövdü. Sonra polisler beni hastaneye götürdü. Ben hiçbir çocuğun yanağından öperek sarılmadım, öpmedim. Seni çok seviyorum, sana dondurma alacağım diye götürmeye çalışmadım. Ben sadece koşan çocuğu kaçıyor diye tutup annesine teslim etmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Polisteki sorgusunun ardından 'Çocuğun cinsel istismarı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları' ile adliyeye sevk edilen Heydarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







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