Parkta spor yapan hamile kadın saldırıya uğradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dört aylık hamile olan Ebru Tireli, evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaparken kimliği bilinmeyen bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, Tireli'nin yanına gelerek, 'Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın' tehdidiyle ayakkabısını çıkarıp vurmaya başladı

İstanbul'da şort giydiği gerekçesiyle otobüste saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'nin ardından bir kadın daha parkta spor yaparken saldırıya uğradı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dört aylık hamile olan Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaparken kimliği bilinmeyen bir erkeğin saldırısına uğradı.

Kırmızı bir arabadan inen bir erkek, yürüyüş yapan Tireli'nin yanına gelerek, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" tehdidiyle ayakkabısını çıkarıp vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbelerle yere düşen Tireli, karnındaki bebeğini korumak için saldırgandan özür dilemek zorunda kaldı.



'Hamileyim diye yalvardım'



Tireli, yaşadıklarını şöyle anlattı: Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya başladı. Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı.

Bir an için bebeğini kaybettiğini sanan Tireli, saldırının ardından eşini arayarak hastaneye gittiklerini belirtti. Tireli, "Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması. Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapüşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü" dedi.



'Eşimi kaybedebilirdim'



Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli de şahsın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bu şahsın bir an önce yakalanarak cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Eşimin başına gelenlere inanmak çok güç. Hamile kadına bu nasıl yapılabilir? Bir saldırgan yüzünden hem eşimden hem de doğmamış çocuğumdan olabilirdim. Bizim hiçbir kimse ile ne kavgamız ne de bir husumetimiz var. Adalet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.