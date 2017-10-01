Paten ile tehlikeli yolculuk

Göztepe D-100 karayolunda 5 gencin patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Kadıköy istikametine doğru patenleriyle ilerleyen 5 arkadaş trafiğe aldırış etmeden hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı

Paten ile tehlikeli yolculuk
 Seyir halindeki bir kamyonun kasasına takılan 5 genci fark eden şoför, aracını durdurdu ve gençleri uyardı. Patenciler uyarılar sonrası kamyonu bırakarak yollarına devam etti. Buradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yoluna giren gençler, karşı yola geçtiler ve ters yönde ilerledi. Tehlikeli yolculuklarına bir süre de böyle devam eden gençler daha sonra gözden kayboldular. 

Kaynak: DHA
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