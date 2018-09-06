Patronu depoya çağırıp zorla öptü! Bunalıma girip denize atladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çalıştığı markette cinsel istismara uğrayınca bunalıma girip denize atlayarak intihara kalkışan Ö.D. (27), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ö.D.’ye istismarda bulunduğu öne sürülen market işletmecisi Zeki B. tutuklandı

Patronu depoya çağırıp zorla öptü! Bunalıma girip denize atladı
06 Eylül 2018 Perşembe 13:51

Şarköy’ün Mürefte Mahallesi’nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki B., işyerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı. İddiaya göre Zeki B., burada zor kullanarak Ö.D.’yi öptü. Ö.D.’nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı. Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki B.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Zeki. B., Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde ’cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklanıp, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konuldu.


Kaynak: DHA
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