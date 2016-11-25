Pazar gününden itibaren havalar soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak iç ve batı kesimlerinde azalacağını duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada , Çarşamba ve Perşembe günleri yurdun kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini belirtti. Meteoroloji'nin yaptığı açıklama şu şekilde:" Yüksek basınç sisteminin etkisi altında yağışsız bir dönem geçiren ülkemizin, Pazar günü öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sisteme ilave olarak Salı günü, yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri yurdumuzun kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak; zamanla iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Cumartesi günü; yurdumuzda yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. "





RÜZGÂR BATI KESİMLERDE KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların ve yetkililerin sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:" yaptığı açıklama şu şekilde Pazar günü; batı kesimlerin parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Pazartesi günü; ülkemizin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklindeki yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Marmara 'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Salı günü; İç ve Batı bölgelerde görülecek yağışların kuzeybatı kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, ve Kuzey Ege'de kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hafta başından itibaren batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarın; hafta ortasından itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışlar ile hissedilir derecede sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."