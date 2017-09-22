Pazara giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Demir Asaf Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan ilçe merkezindeki semt pazarına giden Metin Akçay yönetimindeki 42 FEK 92 plakalı sebze yüklü kamyonet, iddiaya göre frenin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Kamyonet önce refüjdeki ağaçlara, sonrada yolun kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Metin Akçay ve yanında bulunan Mevlüt Akçay olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaralanan Mustafa Akçay ve kardeşi Atıf Akçay ise ambulansla Bozkır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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