Pazarcı kadın, gelin kurbanı olmuş!

Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve üzerine kayıtlı hattın bir akrabasının kullandığının belirlenmesi ile serbest bırakılan pazarcı Güler D.'nin, üzerine kayıtlı hattı kullanan o akrabasının gelini Betül D. olduğu ortaya çıktı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir ilerindeki 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



PAZARDA GÖZALTI



Polis tarafından yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D. büyük şaşkınlık yaşadı. Gülen D. ve diğer şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



SERBEST BIRAKILDI



Operasyonda örgütün haberleşme sistemi ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu iddiasıyla pazarda sebze satarken gözaltına alınan Güler D.’nin, üzerine kayıtlı olan ve bylock çıktığı ileri sürülen telefon hattının, alınan ifade ve yapılan araştırma sonrası başka bir yakını tarafından kullanıldığı belirlendi. Akrabasının Güler D. üzerine aldığı hatta bylock yüklediği ve bu program üzerinden örgüt ile görüşmeler yaptığının tespit edilmesinin ardından gözaltındaki kadın serbest bırakıldı.



HATTI GELİNİ KULLANMIŞ



Güler D.'nin, o akrabasının ise geçtiğimiz mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenilen oğlu M.D.’nin eşi Betül D. olduğu ortaya çıktı. Betül D.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilirken, operasyonla ilgili bugün bir kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısının ise 17 olduğu bildirildi.