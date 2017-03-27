Pelinsan Otomatik Anten ile İnternete Alternatif Çözümler

Günümüzde internet bağlantılarına duyulan ihtiyacın zirvede olması dolayısıyla bağlantı tiplerinin hem ekonomik hem de yüksek hızda olması adına yeni teknolojiler ön plana çıkıyor. Özellikle ticari amaçlar dahilinde yüksek hıza gereksinim duyan medya organları otomatik anten olarak tanımlanabilen yeni bir araçla verimli yayınların gerçekleştirilmesi konusunda önemli adımlar atıyorlar. Otomatik uydu antenikullanılarak internete GPS gibi bağlantı verileri üzerinden direkt olarak bağlanmak elbette bağlantı bekleme hızlarını da asgari düzeyde tutuyor.

Ka-Band Bağlantılarıyla Dar Alanlarda Yüksek Hız

Özellikle televizyonların 3G bağlantılarına alternatif olarak kullandıkları ve uydu yardımıyla geniş bir alanda hizmet vermelerine olanak sağlayan Ku-Band verimliliği düşürmesi ile de dezavantajlı sayılır. Bu noktada daha üst frekans seviyelerinde ekonomik ama kaliteli bir veri iletişimi sağlayan Ka-Band otomatik anten yardımıyla yüksek hızların oluşmasını en az masrafla kullanıcılara sunar. Bu durumda özellikle televizyonların canlı bağlantı esnasında daha portatif bir çalışma şeklini sunan otomatik uydu anteni Ka-Band alışılmış sistemlere uyum sağlaması açısından da oldukça kullanışlıdır.

Elbette Ka-Band otomatik antenlere duyulan ihtiyacına da değinmekte fayda var. Önceki yıllarda TÜRKSAT uydularının sadece Ku bandı üzerinden yayın yapması sebebiyle Ka-Band teknolojisi yurtdışında kullanılsa bile ülkemizde gerek duyulmayan bir aracı ifade ediyordu. Ancak daha az maliyetli ve kaliteli yayın yapmanın bir alternatifi olarak TÜRKSAT’ın iki uydusunun medya kanallarında söz konusu bant aralığını da kullanacağını duyurması sözünü ettiğimiz uydu tabanlı internetin talebinin oluşmasının da sebebidir.

Kolay Taşınılabilir ve Ekonomik

Yazılım ve donanım açısından oldukça uyumlu ve küçük yapıda olan Ka-Band otomatik uydu anteni ev kullanıcıları için de olanaklar sağlıyor. Bir port üzerinden 20 Mbps hıza ulaşmanın mümkün olduğu sistem yayıncılar için ise ek donanımların tamamlanmasıyla uzun vadeli çözümler sunuyor. Decoder ve Encoder ile desteklenen sistemin canlı yayın araçlarında kolayca kurulumu ve bütün çevre birimlerine olan uyumu yayın maliyetlerinin en aza inmesinin de en önemli sebepleri arasında sayılabilir. Bu noktada sektörün lider markası Pelinsan’ın çözümleri ve ürünleri hakkında bilgi almak için http://pelinsan.com/gpsli-otomatik-ka-band-anten/ adresini ziyaret edebilirsiniz.