Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti!

Kaldığı apartın penceresinden düşen 18 yaşındaki Rüveyda Sacıkara hayatını kaybetti

Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti!

Olay Karaman'da saat 01.10 civarında meydana geldi. Kirişçi Mahallesi'nde bulunan bir apartın 4. katında kalan 18 yaşındaki Rüveyda Sacıkara, dengesini yitirince pencereden düştü.

Beton zemine düşen genç kızı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından genç kızın cesedi Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şimdi polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #düşme
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