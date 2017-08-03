Pencereden düşen hemşire yaşamını yitirdi

Olay, dün Ece Mahallesi Dinar Caddesi’nde meydana geldi. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Hafize Şahin, oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düştü. Beton zemine çakılan Şahin, ağır yaralandı.Kaynak: DHA
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürülen Hafize Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafize Şahin’in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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