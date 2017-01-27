Pencereden düşen öğretmenin acı sonu

Esentepe Mahallesi Sueda Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan 2 çocuk babası öğretmen Murat Tekbaş, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. Avanos ilçesindeki Kapadokya Çok Programlı Lisesi'nde Elektrik/Elektronik Teknolojisi Öğretmeni olan Tekbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Tekbaş'ın bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve Nisan ayına kadar raporlu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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