Pendik'te erkek cesedi bulundu

Ceset, Pendik Kavakpınar Mahallesi Şenyurt sokakta dere kenarındaki ağaçlık alanda saat 16.00 sıralarında bulundu. Ağaçların arasında ceset görenlerin ihbarı üzerine olay yerin polis ekipleri sevk edildi.Kaynak: DHA
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin 25 yaşındaki Ozan Bal'a ait olduğu belirlendi. Ozan Bal'ın elleri ve ağzının bağlı olduğu, vücudunda ise darp izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıpa götürüldü. Ölen gencin yakınları olay yerinde gözyaşı döktüler.
Polisin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor.
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