Penguenler ve timsahlar ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki akvaryum ve su altı hayvanat bahçesi, Türkiye'de bulunmayan Manta vatozları, su samurları ve su farelerinin yanı sıra Güney Amerikalı Humboldt Penguenlerine ev sahipliği yapıyor.

"Kayalık Kıyılar", "Ana Tank", "Deniz Anası Galerisi", "Jungle", "Nehirler", "Penguen Adası" ve "Timsah Krallığı" adı verilen 7 bölüm ve 50 akvaryum tankından oluşan akvaryumda çocuklar, ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş olanağı olan akrilik tünelde gezip, denizdeki yaşamı ve birçok deniz canlısını görebiliyor. Çocuklara su altı dünyasını eğlenceli şekilde öğretmeyi amaçlayan akvaryumda, Türkiye'de bulunmayan Manta vatozları, su samurları ve su farelerinin yanı sıra İstanbul'a ilk kez gelen Güney Amerikalı Humboldt Penguenleri bulunuyor.



Avustralya'dan getirilen 5 metre boyunda 750 kilogram ağırlığındaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi timsah, ziyaretçilerin en fazla dikkatini çeken canlılar. Gelecek 10 yıl içerisinde bin kiloya ulaşması beklenen dev timsahın 30 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Timsahlar, su ürünleri mühendisleri tarafından ayda ortalama 50 kilogram et ağırlıklı gıdayla besleniyor. Uzmanlar, besleme seansı sırasında özel bir bölmeye geçiyor ve suya düşmemek için emniyet kemeri takıyor.



Dubai'deki akvaryumda yürütülen yetiştirme programları kapsamında akvaryumda dünyaya gelen penguenlerin yaşadığı alanlarda ise üreyebilecekleri özel odalar bulunuyor. Oldukça oyuncu türler olan su samurları ve penguenler günün büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyor.Akvaryum bünyesinde Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından teslim edilen zehirli tarantula türleri de yer alıyor.



"En önemli görevleri, veteriner hekim, biyolog, dalgıç ve su ürünleri mühendisleri üstleniyor"



Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya, 28 Nisan'da ziyarete açılan, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapan akvaryumun farklılığını, "deniz canlılarının yanı sıra amfibilerin, sürüngenlerin bulunması" şeklinde tanımlarken, akvaryumu ayda 25-35 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.



İnkaya, 60 kişilik ekibin çalıştığı akvaryumda, en önemli görevleri, veteriner hekim, biyolog, dalgıç ve su ürünleri mühendislerinin üstlendiğini, canlıların bakım ve beslenmelerinin onlar tarafından yapıldığını anlattı.

"Canlıların beslenme saatlerine göre ziyaret planlanmasını öneriyoruz"



İnkaya, canlıların beslenme saatlerine göre ziyaretlerini planlamalarını tavsiye ederek, "Böylece penguenlerin, su samurlarının, su farelerinin uzman ekibin elinden yemek yemesine tanık olabilir, daha eğlenceli ve eğitici bir gün geçirebilirler. Örneğin su fareleri, havuç, elma, salatalık; su samurları somon, alabalık, timsahlar da tavukla besleniyor. Ziyaretçilerimiz için keyifli görüntüler ortaya çıkıyor." dedi.

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