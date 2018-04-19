Perinçek: Erken seçimin hukuku yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bu bir erken seçim kararı değildir. Bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne darbe kararıdır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin gasp edilmesi girişimidir. Ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir erken seçim kararı yok. Bir öneri olabilir ama bir karar yok" dedi

Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, “Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunuyoruz. Yetkilerinize sahip çıkın. Anayasamıza göre erken seçim kararı alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir" dedi.

"Çıkıyorlar kamuoyunun önüne 'Biz erken seçim kararı aldık' diyorlar" diyen Doğu Perinçek, "Alamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini gasp edemezler. Darbe kararı alabilirler, o da yasa dışıdır. Bu bir erken seçim kararı değildir. Bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne darbe kararıdır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin gasp edilmesi girişimidir. Ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir erken seçim kararı yok. Bir öneri olabilir ama bir karar yok. Saptanmış bir tarih yok. Bütün kamuoyu ve başka partiler de bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerinin gasp edilmesini sineye çekiyorlar, teslim olmuş gözüküyorlar bu darbeye. Bu da Türkiye için çok tehlikeli bir manzaradır. Vatan Partisi olarak kesinlikle bu darbeye boyun eğmiyoruz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerini gasp etme girişimine karşı kararlı olarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.



“ERKEN SEÇİMİN BİR HUKUKU YOK"

Doğu Perinçek, “Bilindiği gibi anayasa değiştirilirken ve referandumda kabul edildi anayasada yeni hükümler. Orada ne var? 6 ay içerisinde meclise ve hükümete bir sorumluluk yükleniyor. Deniyor ki, 6 ay içinde bu anayasa değişikliğinin gerekli gördüğü uyum yasalarını çıkartmak zorundasın. Tarih, 16 Nisan 2017. Şu anda 1 yıl geçmiş durumda. Anayasa 6 ay süre vermiş meclise ve hükümete, meclis ve hükümet 6 ay içinde görev yapamamış, uyum kanunlarını çıkartamamış. Dolayısıyla seçimin hukuku yok. Şu anda ilan edilen erken seçimin bir hukuku yok. Hukuk olmayan, mevzuatın olmadığı bir düzende erken seçime götürülüyor" şeklinde konuştu.



“DİĞER PARTİLERDEN HİÇBİRİNİN ADAYI BİLE YOK AMA HAZIRIZ DİYORLAR"

Doğu Perinçek partisinin seçim hazırlıklarına ilişkinse, "Vatan Partisi hazır. Hazır olduğu nereden belli? Vatan Partisi olağanüstü kurultayını yaptı. Erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisi'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmiştir. Bakıyoruz diğer partilerden hiçbirinin adayı bile yok ama hazırız diyorlar. Adayları olmayanlar nasıl hazır? Daha adaylarını seçmemişler. Türkiye hazır değil, hukukun düzeni hazır değil. Onun için diğer partileri de uyarıyoruz. Türkiye'yi böyle içinden çıkılmaz, kargaşaya ve gayrimeşru ortamlara sürükleyen bu darbe girişimine karşı herkes vaziyet almalıdır" ifadelerini kullandı.