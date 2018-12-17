Petek temizliği işlemleri birçok uzman firma tarafından gerçekleştirilmekte olan tesisat işlemleridir

Petek temizliği işlemleri birçok uzman firma tarafından gerçekleştirilmekte olan tesisat işlemleridir.

Bu sektörde yer almakta olan birçok hizmet arasında en talep edilen işler arasında üst sıralarda karşımıza gelen petek temizleme hizmetleri ya da kombi temizliği gibi işler tesisat ve bakım firmaları tarafından uzman bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Burada unutulmaması gereken nokta ise bu işlemlerin daima uzmanlaşmış bir firma tarafından yapılması gerektiğidir.

Genel olarak kombi bağlantıları sonrasında meydana gelen ısıtma sistemi yani tesisat sorunları mutlaka uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır. Petekte meydana gelmekte olan ısınma sorunları genellikle petek temizleme işlemleri sonrasında çözülmekte olup bu konuda hiçbir tecrübesi mevcut olmayan firmalar ise maalesef müşterilerine mağdur bir şekilde bırakmaktadır.

Sektörde olmakta olan fakat tecrübesi bulunmayan firmalar tarafından yapılan işlemler sektörün adına kirlenmesine ve sadece o firmanın değil başarılı firmalarında iş kaybetmesine neden olmaktadır. Ondan dolayı mutlaka bu sektörün öncüleri ile iletişim kurarak gerekli bilgileri almalı ve buna göre işlemler yapmalısınız.





PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Petek temizliği yapılırken birtakım malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeler günümüz de asit içermekte olup kimyasal malzemeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra temizlik esnasında birtakım makinalarda kullanılıyor. Petek temizliği yapmadan önce gerekli olan makineye kombi tesisatı ile birleştirmeniz gereklidir.

Bağlantıyı başarılı bir şekilde sağladıktan sonra ise evin kirlenmemesi için etrafı plastik poşet ve benzeri eşyalar ile kapatarak kirlenmesini önlemelisiniz. Ardından bağlantı için tercih ettiğiniz kombinin altında bulunan yere makineyi bağladığınızdan emin olduğunuz an işleme başlayabilirsiniz.

Kombide bulunan vanalara makineyi bağladıktan sonra makineyi çalıştırdığınız takdirde hava ve suyla çalışmaya başlayacaktır. Kullanmış olduğunuz makine, kalorifer borularında mevcut olan sıkıştırılmış hava ve su ile birlikte radyatör içerisine girecek ve burada geniş bir alanda karşılaşacak.

Yapılmış olan bu işlem sayesinde peteğin dibinde bulunmakta olan kirlilikler havalandırarak temizleme işlemi gerçekleşiyor. Genellikle bu makineler 2 ile 3 bar arasında çalışarak temizleme işlemini gerçekleştirir. Devam edeceğiniz temizleme işlemi petek çıkış noktasından temiz su gelene kadar yapılmaya devam edilmelidir.





Petek temizleme işi başarı ile yaptıktan sonra ise kalorifer tesisatının en ve boyuna göre içerisine bazik özellikleri de bulunan bir kimyasal koruyucu atılarak sökmüş olduğunuz parçalar yeniden yerine takılır. En son kombinin su seviyesine ayarlayarak peteklere hava aldırmanız gerekiyor. Ardından ise tekrar sistemi başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz.





PETEK BAKIM PERİYODU

Petek bakımına dair birçok söylenti vardır. Bunlardan biri ise her yıl düzenli olarak temizliğinin yapılması gerektiğidir. Fakat bu bilgi tam anlamıyla doğru değildir istendiği takdirde düzenli olarak 2 yılda bir yapılacak petek bakımı sizin için yeterli olacaktır.

Evinizde yer almakta olan kalorifer petekleri eğer eskisi kadar kaliteli bir şekilde çalışmıyor ise ya da bazı şikayetleriniz bulunuyor ise muhtemelen petek tesisatında tıkanma vardır. Bunun yanı sıra bu sorunlar peteğinizin az ısınmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı düzenli olarak 2 yılda bir yaptıracağınız petek bakımları sizin için yeterlidir.





PETEK BAKIMI ZAMANI GELDİĞİNİ GÖSTEREN BAZI SORUNLAR

Petek bakımı zamanının geldiği belli eden bazı sistem arızaları vardır, bunlar şu şekildedir:



