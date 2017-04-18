Pikapla TIR çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Bursa’nın Orhangazi İlçesi yakınlarında çift kabinli kamyonet ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, pikap sürücüsü 72 yaşındaki Nihat Demir ile yanındaki eşi 68 yaşındaki Rürkan Demir öldü, 4 kişi de yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi- İznik güney karayolu Gölyaka Mahallesi çıkışında meydana geldi. Orhangazi'ye gelmek üzere Sölöz Mahallesi’nden yola çıkan Nihat Demir yönetimindeki 16 VL 795 plakalı kamyonet, Gölyaka yakınlarında karşı yönden gelen 28 yaşındaki Yaşar Enes Bülbül'ün kullandığı 11 AG 439 plakalı TIR ile çarpıştı. Pikap, ardından savrularak yoldan çıktı. Zeytinliğe giren ve hurdaya dönen pikapta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı kazada, araçtaki 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan pikap sürücüsü Nihat Demir ile eşi Rükna Demir,hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir çiftinin kızları 43 yaşındaki Olcay Kalafatçı ve 41 yaşındaki Mukadder Demir ile torunları 20 yaşındaki Begüm Demir ve 22 yaşındaki Pembe Peker'in Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerindeki tedavileri sürüyor.



Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik karayolunda bir süre trafik akışı durdu. Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli önlemlerin alınmasından sonra trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Orhangazi Cumhuriyet Savcısı da kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Enes Bülbül, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





