Piknik dönüşü feci kaza: 5 ölü, 6 yaralı

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Piknik dönüşü feci kaza: 5 ölü, 6 yaralı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında ilçenin Öğdem Köyü Kuşnara Mahallesi Vaslat Mesiresi mevkiinde meydana geldi. Piknikten dönenlerin içerisinde bulunduğu Osman Özgüler yönetimindeki 08 AN 120 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Osman Özgürler, Aytekin Günay, Mehmet Alkan, Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay ve Yücel Günay ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aytekin Günay ile Mehmet Alkan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Artvin ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #artvin #kaza #ölüm
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