Pırlanta sahibi olmak

Kendinden emin cesur insanların taşıyabileceği renktir. Kırmızı. Aşkın, arzunun simge rengidir.
Kırmızı çok sevilen, çok dikkat çeken ve çok sık kullanılan bir renktir. Gençliğe hitap eder. Enerjik bir renktir. . Kırmızı renkteki objeler insanların dikkatini hemen çeker. Kırmızı rengi ve tonlarını bünyesinde barındıran doğal taş yakut taşıdır.
Geçmişten günümüze şans taşı olarak da bilinen yakut taşı kişiye mutluluk ve güven verir. Böylesine özel bir taşın pek çok faydası bulunur. Yakut taşının faydaları incelendiğinde üç enerjiye sahip olduğu söylenir. Sevgi, başarı ve zenginlik…
Yakut diğer değerli taşlar gibi saydam görünüme sahiptir. Kıvılcım şeklinde ışıltısı vardır. Işığa tutulduğunda altı köşeli yıldız şeklinde ışık verir. Bu ışıltılı taş günümüzde altın ve gümüşe işlenerek kadınların özel tutkusu olan mücevherler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mücevher takılar, tektaş arasında ilk dikkat çeken aksesuar küpedir. Geçmişten günümüze kullanılan gösteriş ve güç özelliklerinin olduğuna inanılan küpe erkekler ve kadınlar arasında kullanılan bir aksesuardı. Kadınlar erkeklerden sonra kullanmışlar . Günümüzde küpeler kadınların vazgeçilmez aksesuarları halini almıştır. Yakut küpe takan kişiye ilk baktığımızda yakut taşının mutluluk, şans, başarı ve zenginlik veren ışıltısı ve kırmızı rengin etkileyen enerjisi göze çarpar. Yakut gibi elmas pırlanta da önemli madenlerden biridir. Topuz yapılmış ya da salınık saçta kırmızı yakut küpeler parlaklığı ve renginin canlılığı ile kendini her daim gösterir. Kendi stilimiz ve kombinimizi tamamladıktan sonra yakut küpelerimizi takarak nokta atışımızı yapalım. Tam on ikiden vuralım. Hediye almak veya kendimize takı aksesuar almak istediğimizde, altın ürünler, elmas ürünler ve yakut ürünler gayet uygun görünmektedir. Altın hediye almak istediğimizde ise su yolu bileklikler gayet güzel bir seçenek olmaktadır.