Pırlanta sahibi olmak

Kendinden emin cesur insanların taşıyabileceği renktir. Kırmızı. Aşkın, arzunun simge rengidir.

Kırmızı çok sevilen, çok dikkat çeken ve çok sık kullanılan bir renktir. Gençliğe hitap eder. Enerjik bir renktir. . Kırmızı renkteki objeler insanların dikkatini hemen çeker. Kırmızı rengi ve tonlarını bünyesinde barındıran doğal taş yakut taşıdır.

Geçmişten günümüze şans taşı olarak da bilinen yakut taşı kişiye mutluluk ve güven verir. Böylesine özel bir taşın pek çok faydası bulunur. Yakut taşının faydaları incelendiğinde üç enerjiye sahip olduğu söylenir. Sevgi, başarı ve zenginlik…