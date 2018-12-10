Pitbull besleyene 6 bin TL ceza!

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' ve 'dogo' cinsi köpek besleyenlere 6 bin 306 TL para cezası uygulandığı, tehlikeli hayvanların kısırlaştırılarak Köpek Barınma Evleri'ne gönderildiği belirtildi

Pitbull besleyene 6 bin TL ceza!
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:27

Kamuoyunda son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlüklerince, gerek vatandaşlar, gerekse polis ve belediye zabıtalarınca tehlikeli köpek ihbarı veya yakalama üzerine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca sahiplerine hayvan başına; 6 bin 306 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklere el konularak, önce illerde bulunan Veteriner Müdürlükleri veya üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde kısırlaştırıldıkları daha sonra köpek barınma evlerine konuldukları açıklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pitbull #pitbull beslemenin cezası #dogo
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