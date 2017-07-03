PKK'dan bombalı tuzak: 1 şehit

Van'ın Çaldıran İlçesi Başeğmez Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inflak ettirmesi sonucu 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı koruculardan 1'i kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu

Olay, dün saat 23.40'da Başeğmez Köyü Kafdağı Mevkiinde meydana geldi. PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu, güvenlik korucuları İsmail Deniz ile Emrullah Çiçek yaralandı. Helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan koruculardan İsmail Deniz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer güvenlik korucusunu tedavisi sürüyor.