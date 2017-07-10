PKK'dan havanlı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Hakkari Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.