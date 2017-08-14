PKK'dan korkunç tuzak: Polis üniforması giyerek...

Adana polisi, terör örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos'ta polis üniforması giyerek saldırı hazırlığı yapan teröristlerin kullanacağı malzemelerin bulunduğu lüks villaya operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 12 kalaşnikof tüfek, bin mermi, 24 el bombası, 12 polis üniforması, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi ele geçirildi. Ancak herhangi bir zanlıya ulaşılamadı

İddiaya göre MİT, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bölücü terör örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümünde Adana'da kanlı eylem yapacağı bilgisini ulaştırdı. Bu bilgi üzerine MİT görevlileri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışmaya başladı.



LÜKS VİLLAYA BASKIN YAPILDI



Görevli ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 11 Ağustos günü şafak vakti havadan helikopter ile karadan özel harekatın katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 30 adrese baskın yapıldı.



Polis, Çukurova İlçesi'nde kapısını kırıp içeri girdiği villanın bordum katında 12 kalaşnikof tüfek, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması, 49 gri büyük kova, 1 amper ölçer, 1 lehim malzemesi, 4 lehim tabancası, 42 silikon mumu, 2 lehim kablosu, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 6 koli bandı, 3 siyah bant, 20 litrelik 24 boş bidon, 25 gaz maskesi, 10 pil, 10 açma kapama anahtarı, 10 zil butonu, 1 karışım yapmak için mutfak robotu, 500 gramlık 150 teneke kutularda mantar, 20 litrelik 11 benzin dolu bidon, 18 kilogramlık yapıştırıcı, 10, yastık, 10 sünger yatak, 10 battaniye, 2 hasır ve oldukça fazla konserve yiyecek ve ekmek ele geçirildi.



POLİS KILIĞINA GİRECEKLERDİ



Polis evde ve çevrede yaptığı çalışmada zanlılara rastlamadı. Ancak, villada yapılan çalışmalarda evde bulunan malzemelerden villaya 12 teröristin geleceği, polis kılığına girip kanlı eylemi böyle yapacağı anlaşıldı. Teröristlerin polis kılığına girdikten sonra 15 Ağustos'ta PKK lehine korsan gösteri yapıldığı bir anda ya da polisin kalabalık bir şekilde bulunduğu yere önce bombalı bir araçla saldırılı yapacağı bunu da uzaktan kumanda ile gerçekleştirip daha sonrada üniformalı teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırmayı planladığı tahmin ediliyor. Evde ele geçen 300 kilo çividen ise yapılacak olan bombanın çivi ile desteklenerek çok fazla kişiyi öldürmeyi hedefledikleri anlaşıldığı açıklandı.



VİLLAYI AYLIK 2 BİN 500 LİRAYA KİRALAMIŞLAR



Ayrıca teröristlerin kanlı eylemi gerçekleştirmek için paradan da kaçınmadığı ortaya çıktı. Teröristlerin bir kez geldiği villayı aylık 2 bin 500 liraya kiraladığı açıklandı. Teröristlerin bir kez gelip mühimmatı villaya koyduğu daha sonrada dikkat çekmemek için villaya hiç gelmediği 15 Ağustos gününü bekleyip eylem hazırlığı için villaya gelmeyi planladığı tespit edildi.



81 İL UYARILDI



Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de bir özel harekat polisinin şehit edilmesi olayında da teröristlerin polis kıyafeti giymesi, Adana'da villada 12 polis üniforması çıkması üzerine emniyet genel müdürlüğü 81 il emniyet müdürlüğüne acil koduyla 15 Ağustos ve sonrasında teröristlerin polis üniformasıyla eylem yapma ihtimaline karşı uyarıldı. Adana polisi daha önce 15 Ağustos'ta korsan gösteri eylemi hazırlığında olan ve internet üzerinden PKK propagandasını yaptığı ileri sürülen 20 kişiyi de gözaltına almıştı. İstihbarat birimleri, villanın PKK tarafından kullanıldığına ilişkin bilgilere de ulaşmıştı.