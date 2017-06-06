PKK'dan roketatarlı saldırı: 1 şehit, 6 yaralı

PKK'lılar Çukurca'da askerlere roketatarla saldırdı. Saldırıda 1 asker şehit oldu

Hakkari- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristler askeri araca roketatarlı saldırıda bulundu, 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın verdiği bilgiye göre olay saat 14.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında isabet alan askeri araçta bulunan 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Bu arada Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Gündeş köyleri arasında zıhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Vali Toprak, yaralı askerlerden birinin durumunu ağır olduğunu, diğer askerlerin ise tedavilerini sürdüğünü söyledi.