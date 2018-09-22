PKK iki köylüyü öldürdü!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi

PKK iki köylüyü öldürdü!
22 Eylül 2018 Cumartesi 12:54

Şırnak Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan  Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak amacıyla Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

 Adıyaman ve Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen  aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve  Öztunç'un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından  kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.

Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen  Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları  tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #pkk #terör #köylü cinayet
Önceki Haber
TESK'ten uyarı: Kimse kafasına göre fiyat belirlememeli
Sonraki Haber
Tarkan hayranlarına büyük şok!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.