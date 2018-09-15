PKK'lıların telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Ne olduğunu anlamadık

Terör örgütü PKK'ya Karadeniz'de tarihi darbeler vurulurken Polis Özel Harekat ekipleri Giresun kırsalında operasyona başladı

PKK'lıların telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Ne olduğunu anlamadık
15 Eylül 2018 Cumartesi 10:09

Giresun kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de sıcak bölgede asker ile omuz omuza terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veriyor. Örgütün sözde Giresun grup sorumlusu 'Çiyager' kod adlı terörist Serdar Bekmez'in Yağlıdere kırsalında öldürülmesinin ardından PÖH timleri operasyonlarını hızlandırdı.

Bölgede terör unsurlarına karşı arama tarama ve pusu faaliyeti yürüten timler termal kameralar ve 'Kobra' diye tabir edilen zırhlı araçlar ile bölgeyi didik didik tarıyor.


"BİR ANDA ÇIKTILAR, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

JOPER, JÖH, PÖH ve istihbarat unsurları bölgede adeta kuş uçurtmazken bölücü terör örgütü mensuplarının son telsiz kestirmeleri de alındı. PÖH timleri ile girdikleri çatışma sonrası grup sorumlularının öldürülmesiyle şoka giren PKK'lılar telsizdeki konuşmaları da dikkat çekti. Telsiz kestirmesinde, "Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık, ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dedikleri ortaya çıktı.

Etiketler; #terör #pkk #giresun #pöh
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