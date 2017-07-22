PKK'nın şehit ettiği öğretmen için Tunceli'de yürüyüş

Tunceli'de CHP İl Başkanlığı'nca terörü protesto ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak için yürüyüş düzenlendi. Belediye önünden başlayan yürüyüşe, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de katıldı. Yürüyüş sırasında sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmlettin Yılmaz'ın fotoğrafları taşındı

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak ve terörü protesto etmek için düzenlediği, yürüyüş, dün saat 18.00 sıralarında başladı. Kent merkezinde Belediye binası önünde toplanan CHP'liler, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri Tuncay Özkan, Muharrem İnce, Haluk Pekşen, Gürsel Erol, Gülay Yelekçi, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte yürüyüşe başladı. Cemevine kadar yürüyen kalabalık ellerinde sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıdı ve sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi.



Yürüyüşe katılanlar yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesinin atıldığı Pülümür Çayı'na Gole Çeto Parkı'ndan karanfiller attı. CHP'lilerin düzenlediği yürüyüş için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.





"TOPRAKLARIMIZIN KUTSALLIĞINA İHANET EDİLDİ"



CHP'li grup, yürüyüş sonrası Gola Çetu Parkı'na gelerak burada şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu Pülümür Çayı'na karanfil bıraktı, ardından park içinde bulunan ziyarette, şehitler adına mum yakarak, lokma dağıttı. CHP'li milletvekileri daha sonra toplu olarak kürsüye çıktı ve tertip komitesi adına CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bir konuşma yaptı. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldıktan sonra katledilmesi nedeniyle ailesinden özür dileyen Erol, "Bir masumun, bir umudun, bir emeğin, bir eğitimcinin temiz, saf kanı, terör örgütü tarafından haince ve alçakça akıtıldı. Topraklarımızın kutsallığına ihanet edildi. Necmettin öğretmenin kanı yüreğimizde ateş oldu gözlerimizde yaş oldu. Annesinin, babasının acısı bizim acımız oldu. Bir kez daha bu kürsüden Necmettinimiz'e sahip çıkamadığımız için Dersim halkı adına ailesinden özür diliyorum. Bu acının tarifi yok, bundan sonra evladınız bizim evladımız, bizim onurumuzdur. Dersim toprakları sizin de evinizdir. Necmettin öğretmene sıkılan kurşun Dersim'in tarihine, Dersim'in kültürüne, Dersim'in geleneklerine, Dersim'in inançlarına sıkılan kurşundur. Dersim'e, Türkiye'ye ve insanlığa sıkılan ihanet kurşunudur. Bu topraklar; yüzyıllardır, özgürlüğün, hoşgörünün, insan sevgisinin ve adalet için direnişin topraklarıdır" dedi.





EYLEME DEVAM EDERSENİZ, BİZ DE BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ



Konuşmasında terör örgütü üyelerine de seslenen CHP'li Erol, teröristlerin eylemlerine devam etmesi halinde kendilerinin de bedel ödemeye hazır olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Ülkemize bela olan 80 milyon yurttaşımızın yaşamını tehdit eden terör örgütlerine buradan sesleniyorum; Eli kanlı katillere, insanlık suçu işleyenlere, hainlere sesleniyorum; Eğer kan dökerek, can alarak terör eylemlerinize devam edecekseniz, biz de her bedeli ödemeye hazırız. Artık yeter, bir yurttaş, bir baba ve bir milletvekili olarak sesleniyorum; ülkemizde çocukların yetim kaldığı, anaların ağladığı, terör sürecinin devamından sorumlu tek kurum siyaset kurumudur. Çünkü siyaset kurumunun görevi sadece sorunu seslendirmek değildir. Yalnızca şehit cenazelerinde saf tutmak değildir. Siyaset sorunlara çözüm üretmektir. Artık evlere ateş düşmesin, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın."



"DERSİM HALKINI YENİ BİR DİRENİŞ HİKAYESİNİ BAŞLATMAYA DAVET EDİYORUM"



Tunceli halkına da seslenen CHP'li Erol, "Burdan Dersim halkı, sana sesleniyorum; sen ki yüzyıllardır insanlık onuru için mücadele etmiş bir halksın, sen ki adalet için başkaldırmış bir halksın, sen ki insanın insana kulluğuna isyan etmiş bir halksın, sen ki inançların için, değerlerin için bedel ödemiş bir halksın. Şimdi sizleri hak, hukuk, adalet demek için, demokrasi ve özgürlük istemek için, teröre karşı çıkmak için, yeni bir direniş hikayesi başlatmaya davet ediyorum. Bu direniş hikayesi teröre karşı çıkma hikayesidir" diye konuştu.



Gürsel Erol'un konuşmasından sonra program sona ererken toplanan kalabalık da sessiz şekilde dağıldı.