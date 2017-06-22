PKK'nın şehit ettiği öğretmenin okulunda yas

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nden memleketi Gümüşhane'ye giderken, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri yasta. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı teröristlerin şehit ettiği söylenirken, resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı

Geçen yıl ekim ayında atandığı Siverek'e 60 kilometre uzaklıktaki Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda tek başına görevli hem müdürlük, hem de öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran'da öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane'ye gitmek için otomobiliyle yola çıktı. 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz aynı gün saat 15.00 sıralarında Tunceli- Pülümür karayolunun 46'ıncı kilometresine geldiğinde, yol kesen PKK'lı teröristler tarafından otomobiline ateş açılarak durduruldu.Kurşunlarla delik deşik olan otomobili ateşe veren teröristler öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırdı. Aracı kullanılmaz hale gelen öğretmenin Necmettin Yılmaz'ın kurtarılması için bölgeye İHA ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler gönderildi.Aramalar ve operasyonlar devam ederken, terör örgütü PKK'nın kaçırılan öğretmen Yılmaz'ı katlettiği haberleri geldi, ancak bununla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın teröristler tarafından kaçırılması, görev yaptığı Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'ne bağlı Çiftçibaşı Köyü'nde büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenlerinin şehit edildiğini söyleyen öğrencileri Çiftçibaşı İlkokulu'nda toplanarak, onun için gözyaşı döktü.Öğretmenlerini çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler, "Karnelerimizi dağıttıktan sonra gitmişti. O bizim için çabalıyordu, biz de onu çok seviyorduk. Onsuz nasıl okula geleceğiz bilemiyoruz" diyerek üzüntülerini belirtti.