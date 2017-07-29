PKK operasyonunda, 3 bin 518 tüfek fişeği ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Silvan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda, 6 poşet içerisinde 3 bin 518 keskin nişancı tüfeğine ait fişek bulundu

PKK operasyonunda, 3 bin 518 tüfek fişeği ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği yönünde istihbari bilgi alınan bir şüpheliye yönelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak Silvan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon sonucunda, şüpheli ve yanındaki 1 şahıs, 6 poşet torba ile birlikte yakalanmayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Şüpheliden ele geçen poşetler içerisinde 3 bin 518 adet 7.92x57 milimetre keskin nişancı tüfeği fişeği bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #fişek #pkk
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