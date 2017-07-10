PKK, Osmaniye'ye havan mermisi attı

Osmaniye'nin merkez Gebeli Mahallesi'ne Amanos Dağı'ndan teröristlerce 2 havan mermisi atıldı

Saat 12.00 sıralarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nın da bulunduğu merkez Gebeli Mahallesi'nde patlama sesi geldi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye 2 havan mermisi atıldığı belirlendi. Amanos Dağı eteğindeki Çardak Köyü'nün üst kısmından terör örgütü PKK'lılar tarafından atıldığı değerlendiren havan mermileri Garnizon Komutanlığı'na yakın bir bölgeye düştü. Özel harekat ekipleri bölgede operasyona başladı.