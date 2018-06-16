PKK saldırısı dediler ama Suruç'ta aslında ne oldu?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen olayda milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız ve bölge esnafından Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı

Olay Perşembe yani Arefe günü Şuruç’un merkezinde meydana geldi.

İddialara göre; bölgede seçim çalışması yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, AKP heyetinin seçim ziyareti için geldiği dükkanın sahibi Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI “PKK” DEDİ

Olayla ilgili açıklama yapan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinin kardeşinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü söyledi ve “Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir” dedi.

BAKAN ‘KURGU’ DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın “önceden kurgulandığını”, saldırının hazırlıklı olduğunu öne sürdü. Başbakan Binali Yıldırım da “faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları, tespitleri” olduğunu savundu.

HDP bölge için ‘kışkırtma uyarısı’ yaparken, HDP’li Pervin Buldan “Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

FARKLI BİLGİLER FARKLI İDDİALAR…

Saldırının hemen ardından olayla ilgili farklı açıklamalar ve iddialar ortaya atıldı. AKP heyetinin oy istemek için dükkanlarına gittiği Şenyaşar ailesinin, AKP milletvekili Yıldız'a “Bizim oyumuz belli, buradan size oy çıkmaz” dediği, adayın da “Bize oy vermeyip burada duracak adamlarla görüşüz” diye yanıt verdiği iddia edildi.

Şenyaşar ailesinin de, “Biz size oy vermeyeceğiz, buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Bakalım ne yapacaksın?” diye karşılık verdiği ve kavganın da bu sözlerin ardından başladığı, milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız’ın Celal Şenyaşar'a tokat attığı Celal Şenyaşar'ın kardeşinin de ağabeyine tokat atana karşılık vermesi sonucu kavganın başladığı iddia edildi.

Bölge sakinlerine dayandırılan haberlere göre; kavga sırasında silah sesinin duyulduğu ve Celal Şenyaşar'ın yere yığıldığı, silahlı çatışmaya dönüşen bu kavgada milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız'ın da vurulduğu iddia edildi.

BBC GÖRGÜ TANIKLARI İLE KONUŞTU

BBC Türkçe ise haberinde kavganın, olaydan 3 gün öncesine uzandığı iddiasına yer verdi. 3 gün önce yine aynı milletvekilinin, esnaf çarşısındaki aynı dükkan sahibinden oy istediği, dükkan sahiplerinin ise ‘Bizden size oy çıkmaz' dediği, gerilimin de burada başladığı iddia edildi.

BBC’ye konuşan görgü tanığı, şunları anlattı: “Suruç'ta ‘Bir Milyoncular Caddesi' olarak bilinen caddede, 20 yıldır esnaflık yapıyor, Celal Şenyaşar ve kardeşleri. Büyük bir mağaza bu ve adı İstanbul Ucuzluk Pazarı. Esnaf olarak da tanışırız. Babaları Esvet Şenyaşar eski DBP yöneticisiydi ama çocukların seçimlerde HDP'ye oy verme dışında partiyle herhangi bir bağları yoktu. Dört kardeşin en küçüğü öğretmen. O da, yaz tatili diye dükkanda. Dükkanıma gitmek için çarşıya girdiğimde, büyük bir kalabalık gördüm. Kendi dükkanıma varmadan, silah sesleri geldi. Milletvekilinin koruması da olan kardeşi Mehmet'in, Celal ağabeyi vurduğunu gördüm. Sonra Celal ağabey yere yığıldı.”

BBC'ye konuşan görgü tanığı, dükkândakilerin saldırıya bıçaklarla karşılık verdiklerini aktarırken, milletvekilinin koruması olarak orada bulunan sivil polislerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, bu sırada silah seslerinin arttığını söyledi.

Tanığın ifadeleri şöyle devam etti: “İlk anda esnaf silah sıkmadı, milletvekilinin yanındakiler silah çekince, esnaf da dükkandaki bıçaklarla kendilerini savunmaya çalıştı. Ama sonra esnafın elinde de pompalı gördüm. Polis dükkana girmemize izin vermedi. Bizi uzaklaştırınca silah sesleri daha da arttı. Büyük bir çatışma oldu. Celal ağabeyi yerdeyken gördüm. Diğer üç kardeşi de yaralıydı ama durumları çok ağır görünmüyordu. Diğer kardeşin hastaneye gittikten sonra öldüğünü duyduk.”

HASTANEDE SALDIRI İDDİASI: BABA HASTANEDEKİ SALDIRIDA ÖLDÜ

Suruç'tan gelen haberlerde, milletvekilinin yakınlarının hastaneye kaldırılan Şenyaşar ailesinin mensuplarına hastanenin acil servisinde saldırdıkları da öne sürüldü. Bu saldırıda Şenyaşar kardeşler ile çocuklarının akıbetini öğrenmek için hastaneye gelen baba Esvet Şenyaşar'ın öldürüldüğü de iddia edildi. Görgü tanığı, kendisinin de duyumlarının bu yönde olduğunu belirterek, “Milletvekilinin yakınları hastaneyi basmış, yaralı kardeşi öldürmüş, baba Esved de hastaneye gitmiş onu da öldürmüşler” dedi. Sosyal medyada da dolaşan bir fotoğrafla desteklenen bir başka iddiaya göre ise; yaralıların kaldırıldığı hastanenin güvenlik kameralarının kırıldığı bildirildi.



TTB: ÖLÜMLERDEN İKİSİ HASTANEDE OLDU

Türk Tabipler Birliği (TTB), ise olayla ilgili yaptığı açıklamada “Çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi'nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız” dedi. TTB ayrıca, ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, “bunun hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koyduğunu” belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevkleri için görevli ambulansların engellendiğini iddia eden Tabipler Birliği, “Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmetini vermesini engellediğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanların güvenliğinin sağlanamadığını gösteriyor” dedi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise olayla ilgili 19 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.