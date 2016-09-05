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    • PKK sığınağından ceset çıktı!

    Hakkari Çukurca kırsalında devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınakta çok sayıda mühimmat ile daha önceden öldürülen bazı teröristlerin cesetleri bulundu

    05 Eylül 2016 Pazartesi 11:11
    PKK sığınağından ceset çıktı!
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca kırsalında icra edilmekte olan Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda tespit edilen bir sığınakta çok sayıda mühimmat ile daha önceden etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı.



    TSK'dan yapılan açıklamada, 3'üncü piyade Tümen komutanlığının sevk ve idaresinde 1'inci Komando Tugayı, 2'nci Hudut Tugayı Yüksekova ve JÖH birlikleri ile icra edilen operasyonda hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birlikleri ile sürdürülen operasyon devam ettiği kaydedildi.

    SİLAH, MÜHİMMAT, YİYECEK VE CESET BULUNDU



    Hakkari Çukurca kırsalında icra edilmekte olan Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen Seni Tepe'deki bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat, yiyecek ve giyecek malzemesi, akaryakıt, jeneratör, akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca sığınak içerisinde daha önce etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin cesetlerinin bulunduğu ifade edildi.
    Anahtar Kelimeler: Hakkari, çukurca, çukurca Pkk, ölü Pkklı

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