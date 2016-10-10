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    • PKK Silvan'da saldırdı: 1 şehit

    Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsal kesiminde operasyona hazırlanan askeri time, PKK'lı teröristler roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 14:48
    PKK Silvan'da saldırdı: 1 şehit
    Silvan İlçesi kırsal kesimindeki Kazan Dağı bölgesinde operasyon hazırlığı yapan askeri time bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, açılan ilk ateşle birlikte 6 asker yaralandı.

    Diyarbakır'da hastaneye kaldırılmak istenen yaralı askerlerden biri yolda şehit oldu. Yaralı 6 asker ise helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi.

    Kazan Dağı bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

    VALİLİK: 1 ŞEHİT 6 YARALI

    Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığının belirtildiği açıklama şöyle:

    "İlimiz Silvan İlçesi, Kazandağ bölgesinde yürütülen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik kuvvetlerimiz arasında çıkan çatışmada, 1 askeri personelimiz şehit olmuş, 6 askeri personelimiz yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Saldırıda şehit olan askeri personelimize Allah’tan rahmet, şehidimizin ailesine ve Aziz milletimize başsağlığı, yaralı askeri personelimize acil şifalar dileriz."

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Silvan, Pkk Saldırı, Pkk, şehit, Terör

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