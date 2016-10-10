VALİLİK: 1 ŞEHİT 6 YARALI



Haber Kaynağı: DHA

Silvan İlçesi kırsal kesimindeki Kazan Dağı bölgesinde operasyon hazırlığı yapan askeri time bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, açılan ilk ateşle birlikte 6 asker yaralandı.Diyarbakır'da hastaneye kaldırılmak istenen yaralı askerlerden biri yolda şehit oldu. Yaralı 6 asker ise helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi.Kazan Dağı bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığının belirtildiği açıklama şöyle:"İlimiz Silvan İlçesi, Kazandağ bölgesinde yürütülen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik kuvvetlerimiz arasında çıkan çatışmada, 1 askeri personelimiz şehit olmuş, 6 askeri personelimiz yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Saldırıda şehit olan askeri personelimize Allah’tan rahmet, şehidimizin ailesine ve Aziz milletimize başsağlığı, yaralı askeri personelimize acil şifalar dileriz."