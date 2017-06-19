PKK'ya katılan 'Kırmızı fularlı kız'ın anne ve babası gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılan ve Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babasının gözaltına alındığı bildirildi

PKK'ya katılan 'Kırmızı fularlı kız'ın anne ve babası gözaltına alındı

Gezi eylemleri döneminde tutuklanan ve yargılanırken kaçarak Suriye'ye gidip PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılan Ayşe Deniz Karacagil’in anne ve babasının gözaltına alındığı belirtildi.

Anne ve babası Ömer Karacagil ile Nuray Erçağan, Rakka’da DEAŞ ile çatışmada öldürülen kızları için YPG tarafından Kobani'de düzenlenen cenaze törenine katılmışlardı.

Karacagil ile Nuray Erçağan'ın dönüşte Sabiha Gökçek Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı gerekçesinin 'terör örgütü propagandası' yapmak olduğu ifade edilirken, Karacagil ve Erçağan'ın Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldüğü kaydedildi.

Etiketler; #pkk #terör #kırmızı fularlı kız
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