30 Eylül 2016 Cuma
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    • PKK yola tuzak kurdu: 1 şehit, 2 yaralı

    Şırnak- Cizre karayolunda güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

    30 Eylül 2016 Cuma 10:39
    PKK yola tuzak kurdu: 1 şehit, 2 yaralı
    Şırnak-Cizre karayolunun, Şırnak-Eruh yol ayrımı yakınlarında sabah saatlerinde patlayıcı kontrolü yapmak için bölgede bulunan askeri aracın geçişi sırasında, yola PKK'lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada, 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    Yaralı askerler Şırnak Asker Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şırnak-Cizre karayolu saldırı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

    Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şırnak, şırnak Saldırı, Pkk, şehit

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