Haber Kaynağı: DHA

Şırnak-Cizre karayolunun, Şırnak-Eruh yol ayrımı yakınlarında sabah saatlerinde patlayıcı kontrolü yapmak için bölgede bulunan askeri aracın geçişi sırasında, yola PKK'lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada, 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralı askerler Şırnak Asker Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şırnak-Cizre karayolu saldırı nedeniyle trafiğe kapatıldı.Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.